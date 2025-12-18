И.о. первого заммэра Нижнего Новгорода назначили Елену Антонову

Бывшего первого замглавы города Сергея Егорова поместили под домашний арест по делу о взятке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. Исполняющей обязанности первого замглавы Нижнего Новгорода назначена Елена Антонова, следует из данных с сайта администрации.

"Антонова Елена Владимировна - исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города, директор департамента экономического развития и инвестиций", - говорится на сайте.

В начале декабря бывший первый заместитель главы города Сергей Егоров был помещен под домашний арест по делу о взятке. О задержании Егорова стало известно 2 декабря. В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что его заподозрили в получении взятки за способствование незаконной коммерческой деятельности. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника в значительном размере).