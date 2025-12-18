Последствия коррупционного скандала и угроза элитам Украины. Заявления СВР
08:58
Диппредставительства стран Запада в Киеве отмечают нарастание негативных последствий для Украины "дела Миндича - Зеленского". Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
Отмечается, что дело приведет к жесткому сведению счетов в украинских элитах в случае окончания конфликта, западные дипломаты не исключают расправы со стороны разгневанных сограждан.
ТАСС собрал основные заявления СВР.
О последствиях "дела Миндича - Зеленского"
- Диппредставительства стран Запада в Киеве "фиксируют нарастание негативных последствий для Украины "дела Миндича - Зеленского", в котором погрязла вся украинская верхушка, включая самого Владимира Зеленского".
- "Жители Украины, многие из которых столкнулись с гибелью или ранениями родственников и друзей, начинают сознавать, что для лидеров украинской хунты война давно превратилась в инструмент безудержного воровства щедро предоставляемой Западом финансовой помощи".
- "Дело Миндича - Зеленского" приведет к жесткому сведению счетов в украинских элитах в случае окончания конфликта, "западные дипломаты не исключают даже расправы со стороны разгневанных сограждан".
- Свыше половины жителей Украины уже готовы признать суверенитет России над освобожденными территориями ради прекращения огня, "их число постоянно растет".
О моральном состоянии ВСУ
- Следствием коррупционного скандала на Украине стало "резкое падение морального духа украинских бойцов на фронте": "Все больше недавно мобилизованных покидают позиции, не желая принимать смерть или увечья ради пополнения счетов команды [Владимира] Зеленского в зарубежных банках".
- Представители западных дипломатических кругов обращают внимание на стремительное падение авторитета главкома ВСУ Александра Сырского: "Среди офицерского состава бытует мнение, что поражения на фронте могут стать даже полезными, если приведут к отставке нынешнего главкома".