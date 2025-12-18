Статья

Последствия коррупционного скандала и угроза элитам Украины. Заявления СВР

Диппредставительства стран Запада в Киеве отмечают нарастание негативных последствий для Украины "дела Миндича - Зеленского". Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Отмечается, что дело приведет к жесткому сведению счетов в украинских элитах в случае окончания конфликта, западные дипломаты не исключают расправы со стороны разгневанных сограждан.

ТАСС собрал основные заявления СВР.

О последствиях "дела Миндича - Зеленского"

Диппредставительства стран Запада в Киеве "фиксируют нарастание негативных последствий для Украины "дела Миндича - Зеленского", в котором погрязла вся украинская верхушка, включая самого Владимира Зеленского".

"Жители Украины, многие из которых столкнулись с гибелью или ранениями родственников и друзей, начинают сознавать, что для лидеров украинской хунты война давно превратилась в инструмент безудержного воровства щедро предоставляемой Западом финансовой помощи".

"Дело Миндича - Зеленского" приведет к жесткому сведению счетов в украинских элитах в случае окончания конфликта, "западные дипломаты не исключают даже расправы со стороны разгневанных сограждан".

Свыше половины жителей Украины уже готовы признать суверенитет России над освобожденными территориями ради прекращения огня, "их число постоянно растет".

О моральном состоянии ВСУ