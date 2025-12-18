Вопросы от населения и реальные решения. О чем просили Путина в эфирах

В прямой эфир 19 декабря в третий раз выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным"

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 декабря 2025 года в 12:00 мск в прямой эфир в третий раз выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Глава государства подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России. Впервые в таком формате передача транслировалась в 2023 году. Ранее, в период с 2001 по 2021 год, Владимир Путин проводил два крупных публичных мероприятия: большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов и прямую линию, в ходе которой отвечал на вопросы жителей России и других стран (в 2022 году мероприятия не проводились).

ТАСС подготовил материал о просьбах и обращениях, которые Путин получал в ходе прямых линий и больших пресс-конференций с 2012 года.

О сохранении и расширении маршрутов поездов

20 декабря 2012 года на большой пресс-конференции главный редактор газеты "Амурская правда" (город Благовещенск) Елена Павлова попросила Владимира Путина прокомментировать решение РЖД и Федеральной пассажирской компании (ФПК) прекратить движение двух поездов: Тында (Амурская область) - Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) и Тында - Нерюнгри (Якутия). Их отмена грозила оставить без регулярного транспортного сообщения порядка 4,5 тыс. человек из 11 бамовских поселков. Ранее местные жители неоднократно обращались в редакцию "Амурской правды" с просьбой сохранить эти железнодорожные маршруты. Отвечая на вопрос, глава государства сообщил, что руководство РЖД самостоятельно принимает решение о сокращении поездов, которые являются нерентабельными. При этом Владимир Путин пообещал разобраться в проблеме, так как, по его мнению, подобные ограничения нельзя вводить там, где нет альтернативного способа передвижения. В результате поезд Тында - Комсомольск-на-Амуре не был снят с маршрута. Железнодорожное сообщение между Тындой и Нерюнгри также сохранили, и в 2019 году продлили до станции Нижний Бестях в Якутии.

23 декабря 2021 года на большой пресс-конференции журналистка газеты "Марийская правда" из Йошкар-Олы Анастасия Петрова рассказала президенту, что из ее города ходит только один прямой поезд в Москву. А в такие города, как Владимир, Нижний Новгород, Самара добраться без пересадок невозможно. Владимир Путин пообещал поручить главе РЖД Олегу Белозерову оценить железнодорожную связанность регионов. 28 декабря гендиректор ФПК Владимир Пястолов сообщил прессе об открытии нового пассажирского маршрута, который позволит пассажирам без пересадок доехать из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург с остановками по пути следования в Арзамасе, Нижнем Новгороде, Иванове, Ярославле, Рыбинске и др.

О решении вопросов с задержкой зарплаты

19 декабря 2013 года на большой пресс-конференции корреспондент газеты "Информ полис" (года Улан-Удэ) Аревик Сафарян рассказала главе государства о критической ситуации, сложившейся вокруг Селенгинского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК). По ее словам, предприятие, входившее на тот момент в одну из структур Олега Дерипаски, прекратило свою работу месяц назад, а сотрудники остались без заработной платы (из 15 тыс. человек, живущих в Селенгинске, на ЦКК работали более 2 тыс.). На поселковой ТЭЦ, принадлежащей комбинату, запасов топлива оставалось на несколько дней, в то время как в республике стояли 30-градусные морозы. В случае отключения отопления местные жители грозили перекрыть федеральные трассы. Владимир Путин сказал, что не знал об этой проблеме, но обещал урегулировать ситуацию, поставив задачу перед правительством РФ и властями региона немедленно разобраться в происходящем, так как "ни собственники предприятия, ни местные власти не имеют права бросать людей без соответствующей поддержки". Вскоре в котельную комбината был доставлен запас угля. Городская ТЭЦ продолжила работать в штатном порядке. 24 декабря того же года Селенгинский ЦКК сменил собственника. Представители нового владельца заявили, что не ставят перед собой задачу получения дивидендов в ближайшие пять лет и готовы развивать производство. 10 января 2014 года предприятие возобновило работу. В дальнейшем на ЦКК была проведена модернизация.

14 апреля 2016 года в ходе прямой линии сотрудник челябинского автомобильного завода "Уралавтоприцеп" Дмитрий Дудкин рассказал президенту, что на предприятии уже три месяца задерживают зарплату. Владимир Путин пообещал обратить на этот вопрос внимание Минпромторга. В тот же день старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева сообщила, что предприятие погасило задолженность перед работниками за февраль.

О подключении к газоснабжению

17 апреля 2014 года во время прямой линии президента жители с. Бельго Хабаровского края обратились к Владимиру Путину с жалобами на отсутствие дороги и газоснабжения. По итогам эфира правительству РФ совместно с краевым руководством было поручено рассмотреть вопрос о строительстве дороги, связывающей село с федеральной трассой Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Позднее стало известно, что местные власти выделили необходимые средства. В апреле 2016 года были завершены работы по газификации с. Бельго.

17 декабря 2020 года в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин зачитал один из вопросов, поступивших в кол-центр. Галина Климова из Смоленской области обратилась к главе государства от имени жителей деревень Коммуна и Мясоедово Вяземского района с просьбой решить вопрос о газификации их домов. По ее словам, к этим населенным пунктам в 2015 году подвели газовые трубы высокого давления, но газ в домах сельчан так и не появился. Глава государства пообещал, что все работы будут "обязательно сделаны". В тот же день губернатор Смоленской области Алексей Островский сообщил, что газификацию домов в деревнях Коммуна и Мясоедово завершат в следующем году. Весной 2021 года компания "Газпром газораспределение Смоленск" начала проведение распределительных сетей, в сентябре работы были завершены. В деревне Коммуна газом были обеспечены 32 домовладения, в деревне Мясоедово - 45 домовладений.

О допуске отечественных товаров на полки крупных торговых сетей

18 декабря 2014 года во время большой пресс-конференции журналист кировской газеты "Репортер" Владимир Маматов пожаловался Владимиру Путину на то, что производимый местным заводом "Вятич" "Вятский квас" не берут для реализации крупные торговые сети, предпочитая ему напитки международных компаний. Президент отметил, что российские власти не должны препятствовать работе иностранных инвесторов, но должны стараться помогать отечественным производителям "отвоевывать" российский рынок. Уже в первой половине 2015 года "Вятич" договорился о продаже своей продукции через "Ашан", "Дикси", "Карусель" и другие торговые сети. Впоследствии напиток под брендом "Вятский квас" стали также экспортировать за границу.

О разрешении отставным офицерам флота носить холодное оружие

17 декабря 2015 года на большой пресс-конференции президента председатель Союза журналистов Севастополя капитан 1 ранга Сергей Горбачев, представлявший газету "Новый черноморец", пожаловался главе государства на то, что с 2013 года у офицеров Военно-морского флота России после увольнения в запас стали изымать кортики, которые являются обязательным атрибутом офицерской формы. Ранее офицеры, прослужившие на флоте более 20 лет, автоматически получали право их ношения вместе с формой. Однако с 2013 года кортик был приравнен к холодному оружию, его потребовали сдавать при увольнении. Горбачев отметил, что таким образом нарушается военно-морская традиция, заложенная еще в эпоху Российской империи. Путин согласился с тем, что кортики офицерам ВМФ необходимо вернуть. 28 марта 2017 года в федеральный закон "Об оружии" были внесены поправки, согласно которыми офицерам в отставке было разрешено пожизненное хранение кортиков и их ношение с военной формой. Однако документ предусматривал процедуру регистрации кортиков как холодного оружия, требующую оформления дорогостоящего пакета документов, получения разрешения в лицензионном отделе Росгвардии и др. В этих условиях организации ветеранов флота, общественные деятели продолжили выступать за возвращение норм, действовавших до 2013 года. В итоге в ноябре 2021 года в закон "Об оружии" были внесены очередные изменения, позволившие офицерам Военно-морского флота РФ в отставке пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды, не регистрируя их и не оформляя никаких специальных разрешений.

Об ужесточении наказания за издевательства над животными

23 декабря 2016 года на большой пресс-конференции ведущая телеканала "Мир" Илона Линарт и журналистка интернет-издания "Лента.ру" Татьяна Меликян обратились к Путину с просьбой изменить законодательство, чтобы ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными, в том числе бездомными. В качестве примера, требующего реакции властей, журналистки привели резонансный случай в Хабаровском крае, когда две девушки издевались над кошками и собаками, выкладывая соответствующие видео и снимки в интернете (в 2017 году они были приговорены к реальным срокам лишения свободы). Глава государства ответил, что уже есть предложения по поводу ужесточения ряда законодательных норм относительно жестокого обращения с животными, которые он бы поддержал. 20 декабря 2017 года президент подписал поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым смерть животного в результате жестокого обращения стала караться вплоть до лишения свободы сроком до трех лет. Одновременно было ужесточено уголовное наказание (до пяти лет лишения свободы) за аналогичные действия, совершенные группой лиц, в присутствии малолетних, в отношении нескольких животных, с использованием садистских методов, а также за трансляцию подобных издевательств в интернете и СМИ.

О помощи пострадавшим от наводнения

15 июня 2017 года на прямой линии президента жительница с. Краснокумское Георгиевского района Ставрополья Валентина Саковская, дом которой сильно пострадал во время паводка 2017 года, пожаловалась Путину на отсутствие помощи со стороны региональных властей. Президент потребовал от губернатора края Владимира Владимирова и Генпрокуратуры разобраться, как идет работа по выплате средств пострадавшим. В тот же день губернатор посетил Краснокумское. Генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил краевому надзорному ведомству провести проверку исполнения законодательства местными властями при ликвидации последствий наводнения. В октябре 2017 года Валентина Саковская получила государственный жилищный сертификат и приобрела новое жилье. Кроме того, ей, как и другим пострадавшим жителям села, была выплачена материальная помощь от администрации края.

О помощи в получении гражданства РФ

7 июня 2018 года на прямую линию президента позвонила Ирина Баракат, уроженка Одессы, которая работала в украинском консульстве в Алеппо (Сирия). В июне 2016 года в результате атаки боевиков женщина получила тяжелые ранения. По приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу ее перевезли для лечения в Россию. В своем обращении к Владимиру Путину женщина попросила о помощи с получением гражданства РФ. 25 июня указом главы государства Ирина Баракат получила российское гражданство. 29 июня ее муж и трое детей были доставлены из Сирии в Санкт-Петербург на борту Ту-134 Минобороны РФ. Позднее дети Ирины Баракат также стали гражданами РФ и остались жить со своей матерью в Санкт-Петербурге.

О ремонте и открытии школ

20 декабря 2018 года на большой пресс-конференции Путина внештатный корреспондент информагентства Primamedia Сергей Мильвит сообщил президенту РФ о закрытии средней школы №55 в одном из районов Владивостока. В результате дети, которых распределили в отдаленные учебные заведения, стали тратить на дорогу продолжительное время. Владимир Путин пообещал, что вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко изучит эту проблему. 29 декабря 2018 года было опубликовано поручение президента РФ Минпросвещения и главе Приморья проанализировать ситуацию "с учетом соблюдения нормативно установленного времени в пути" до школы. В 2019-2020 годах в образовательном учреждении был проведен ремонт. 1 сентября 2020 года школа была вновь открыта.

30 июня 2021 года жительница года Новокузнецка Кемеровской области Елена Калинина сообщила во время прямой линии о проблеме с состоянием коррекционной школы - детского сада №235, в которой обучался ее внук. В здании протекала крыша, ремонтные работы не производились. Владимир Путин поручил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву разобраться в ситуации. Власти региона приняли решение капитально отремонтировать учебное заведение в рамках губернаторской программы "Мой новый детский сад". 25 августа 2022 года все работы были завершены. Школа - детский сад была также модернизирована, в спортзале установлены тренажеры для адаптивной физкультуры, создан медцентр с физиотерапевтическим оборудованием. Был оборудован единственный в городе скрипториум - интерактивная система для групповой работы с логопедом, обучения основам исследовательской и поисковой деятельности. Для досуга детей были открыты сенсорная комната, гончарная мастерская и метеоплощадка.

О подключении к водоснабжению

20 июня 2019 года во время прямой линии президента Мария Кузнецова из с. Каскара, находящегося близ Тюмени, пожаловалась Владимиру Путину на отсутствие водопровода в своем населенном пункте. При этом рядом с селом расположен водопровод местной птицефабрики, однако в организации отвода от него сельчанам было отказано. Глава государства поручил решить проблему. Вопрос был взят губернатором Тюменской области Александром Моором под личный контроль. В июле 2019 года к водопроводной системе была подключена ул. Северная, где расположен дом Марии Кузнецовой. Начались работы по прокладке отдельного магистрального водопровода. В декабре 2020 года было завершено строительство линии водоснабжения, которая соединила села Каскара, Яр, Ембаево и деревню Тураева с магистральным водоводом. В апреле 2022 года сеть водоснабжения в с. Каскара была модернизирована.