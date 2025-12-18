МИД РФ подтверждает поддержку курса правительства Мадуро

Москва настаивает на действиях по деэскалации обстановки вокруг Венесуэлы и выступает за нормализацию диалога между Вашингтоном и Каракасом, подчеркнули в российском дипведомстве

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа не допустит роковой ошибки по эскалации ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Констатируем непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной нам Венесуэлы. Особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству, - указали в министерстве. - Рассчитываем, что администрация Трампа, отличающаяся рациональным прагматичным подходом, не допустит роковой ошибки и удержится от дальнейшего сползания к ситуации, грозящей непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария".

В МИД РФ призвали не впадать в идеологическую зашоренность, сужающую взгляд на происходящее. "Последовательно выступаем за нормализацию диалога между Вашингтоном и Каракасом. Убеждены, что необходимы шаги по деэскалации обстановки и нахождению решений имеющихся проблем и разногласий в конструктивном ключе с уважением международно-правовых норм", - отметили в дипведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Латинская Америка и Карибский бассейн должны остаться зоной мира, гарантирующей стабильное и независимое развитие стран региона. "Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом перед лицом переживаемых им испытаний, поддержку курсу правительства Николаса Мадуро, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета родины", - добавили в МИД РФ.