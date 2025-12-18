Барщевский покидает должность представителя правительства в КС

На открытом заседании Конституционного суда Михаил Барщевский заявил, что выступает в последний раз

Михаил Барщевский © Софья Сандурская/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Михаил Барщевский объявил об уходе с должности полномочного представителя правительства РФ в Конституционном суде.

"Я перед вами выступаю в последний раз. Спасибо за это время, и дай вам бог", - сказал Барщевский на открытом заседании КС.

Барщевский был назначен полномочным представителем правительства РФ в Конституционном суде 12 марта 2001 года.

С 26 июля 2001 года по 6 августа 2014 года он также был полномочным представителем правительства в Верховном и Высшем Арбитражном судах РФ (в 2014 году функции Высшего Арбитражного суда были переданы Верховному суду РФ).