Более 2 млн россиян уже направили обращения к Путину перед "Итогами года"

Мероприятие запланировано на 19 декабря

Редакция сайта ТАСС

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Штаб Народного фронта принял уже более 2 млн обращений граждан к президенту России в преддверии программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Мероприятие запланировано на 19 декабря и вновь пройдет в полдень в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции.

Читайте также

Что известно о подготовке прямой линии с Путиным в 2025 году

Кол-центр программы, расположенный в центральном штабе Народного фронта, открыт для приема заявок 15-й день. Всего на текущий момент было принято и обработано 2 млн 53 тыс. обращений в различных форматах, при этом заявки от граждан продолжат поступать вплоть до непосредственного завершения "Итогов года". В лидерах остаются Москва - из столицы поступает порядка 15% заявок, - а также Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области.

Согласно статистике, которую приводит Кремль в своем канале в Max, наиболее популярным способом обращения остается звонок в кол-центр - граждане позвонили на прямую линию 918 тыс. раз. Сообщений в формате СМС и ММС поступило 328 и 67 тыс. соответственно.

Более 238 тыс. граждан предпочли оставить свои заявки в "Одноклассниках" и "ВКонтакте". Через мобильное приложение "Москва - Путину" было отправлено 25 тыс. писем, а через одноименный сайт - 83 тыс. обращений. Впервые в этом году заявки принимаются также через чат-бот в мессенджере Max - этим новшеством воспользовались уже 394 тыс. человек. Данный способ обращения остается вторым по популярности, уступая лишь звонку в кол-центр.

По данным ИИ-помощника GigaChat от Сбера, наиболее актуальной для граждан на сегодняшний день остается тема социальной политики - порядка 20% обращений связаны именно с ней: больше всего россиян волнуют вопросы пенсионного обеспечения, на втором месте - подкатегория "Семья и дети", замыкают социальную пятерку вопросы получения льгот, помощи людям с ограничениями по здоровью и вопрос субсидий. Второе место делят между собой категории "Инфраструктура" и "Государство и общество", таких заявок по 11% от общего числа. Тема жилья стоит на третьем месте и уступает лишь один процент, набирая в сумме 10%. Лидирующие позиции сохраняют и вопросы специальной военной операции, а также экономическая повестка.

В 2024 году в штаб Народного фронта поступило чуть более 2 млн 500 тыс. обращений к президенту РФ в различных форматах. Россияне позвонили в кол-центр около 1 млн 200 тыс. раз, более 500 тысяч человек предпочли обратиться к главе государства через СМС и ММС. Остальные обращения традиционно были приняты через мобильное приложение "Москва - Путину", одноименный сайт и с помощью социальных сетей.

О мероприятии

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным уже в четвертый раз пройдет в совмещенном виде. Впервые такой вариант был опробован в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название "Итоги года с Владимиром Путиным".

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция - 16. Причем прямую линию с россиянами Путин проводил не только на президентском посту, но и как председатель правительства.