В России ввели мораторий на взыскание долгов в Донбассе и приграничье

Принятыми ко второму чтению поправками уточняется, что мораторий не распространяется на случаи взыскания алиментов, возмещения вреда жизни или здоровью граждан, а также конфискации имущества коррупционеров

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о возможности приостановления взыскания долгов на территориях, где введены военное положение или режим контртеррористической операции.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем комитета Василием Пискаревым. Изменения вносятся в закон "Об исполнительном производстве". Судебные приставы-исполнители наделяются правом приостанавливать взыскание задолженности до устранения указанных чрезвычайных обстоятельств.

При этом принятыми ко второму чтению поправками уточняется, что мораторий не распространяется на случаи взыскания алиментов, возмещения вреда жизни или здоровью граждан, а также конфискации имущества коррупционеров. Кроме того, от взысканий не будут освобождаться организации с долгами по выплате выходных пособий и оплате труда, по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды.

Пискарев ранее пояснял, что под действие инициативы попадают физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, находящиеся в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях. "В условиях продолжающихся террористических атак со стороны Украины многие из них оказались в тяжелой жизненной ситуации и объективно не имеют возможности своевременно исполнять свои обязательства по погашению долгов", - отмечал он.