Песков: РФ считает потенциально опасным нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы

Так представитель Кремля прокомментировал позицию России по этому вопросу

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия видит нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы и считает это потенциально крайне опасным, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Кризисы, санкции и борьба с наркокартелями. История отношений Венесуэлы и США

"Мы видим нагнетание напряженности в [латиноамериканском] регионе, считаем это потенциально очень опасным", - сказал он, отвечая на вопрос, какова позиция Кремля по поводу ситуации вокруг США и Венесуэлы.

Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что Каракас запросил срочное заседание СБ ООН в связи с "открытой и преступной агрессией" со стороны Вашингтона, угрожающего захватить нефтяные ресурсы республики. Поводом стало заявление американского лидера Дональда Трампа от 16 декабря о наращивании военной группировки вокруг Венесуэлы до тех пор, пока она не вернет США якобы украденные активы.