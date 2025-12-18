Песков назвал Венесуэлу союзником и партнером России

Москва и Каракас находятся в постоянном контакте, подчеркнул представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Венесуэла является союзником и партнером России, Москва и Каракас находятся в постоянном контакте, в том числе и на высшем уровне. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Кризисы, санкции и борьба с наркокартелями. История отношений Венесуэлы и США

"Венесуэла - наш союзник, наш партнер, мы имеем постоянные контакты, в том числе контакты на высшем уровне", - сказал он, отвечая на вопрос, какова позиция Кремля по поводу ситуации вокруг США и Венесуэлы и поддержит ли Москва Каракас в этом конфликте.

Песков также напомнил, что недавно президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро говорили по телефону.

Разговор Путина и Мадуро состоялся 11 декабря. Лидеры по телефону обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений и подтвердили настрой на продолжение сотрудничества между двумя странами в различных сферах. Путин в ходе разговора также выразил солидарность с народом страны и подтвердил поддержку курса Мадуро.