Песков: Россия призывает страны Латиноамериканского региона к сдержанности

Это необходимо, чтобы избежать непредсказуемого развития ситуации вокруг Венесуэлы, отметил пресс-секретарь президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия призывает все страны Латиноамериканского региона к сдержанности во избежание непредсказуемого развития ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы призываем все страны региона к сдержанности, с тем чтобы избежать какого-то непредсказуемого развития ситуации [вокруг Венесуэлы]", - указал Песков, отвечая на вопрос о том, какова позиция Кремля по поводу ситуации вокруг США и Венесуэлы.

Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что Каракас запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с "открытой и преступной агрессией" со стороны Вашингтона, угрожающего захватить нефтяные ресурсы республики. Поводом стало заявление американского лидера Дональда Трампа от 16 декабря о наращивании военной группировки вокруг Венесуэлы до тех пор, пока она не вернет США якобы украденные активы.