Барщевский объяснил уход с поста представителя кабмина в КС

Михаил Барщевский сообщил, что это связано с достижением им предельного возраста государственного служащего

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский объяснил ТАСС уход со своего поста с достижением им предельного возраста государственного служащего.

"[Решение об уходе] связано с тем, что по закону предельный возраст госслужащего - 70 лет. Мне 27 декабря должно исполниться 70 лет, поэтому с 26 декабря я ухожу в отставку. Все-таки я проработал четверть века на этой должности. Рекорд поставлен", - сказал он.

Барщевский также опроверг версию о том, что его уход связан с тем, что адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова состоит в коллегии адвокатов "Барщевский и партнеры". "Полный бред. <...> Это решение [об уходе] принято давно. К деятельности коллегии я отношения не имею, она носит мое имя", - сказал он.

Барщевский добавил, что после ухода с должности представителя правительства в КС РФ планирует вернуться к адвокатской деятельности, а также продолжит заниматься театром "Неформат" в Москве. "У меня же статус адвоката приостановлен на время госслужбы. Возвращусь к адвокатской деятельности и буду заниматься своим театром, театром "Неформат", который я создал и художественным руководителем которого я являюсь", - отметил собеседник агентства.