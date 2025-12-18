Мэра Красноярска выберут 23 декабря

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выдвинул двух кандидатов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Выборы нового мэра Красноярска пройдут на внеочередной сессии горсовета 23 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярского городского совета депутатов.

16 сентября городской совет депутатов Красноярска принял заявление об отставке мэра Владислава Логинова, обвиняемого в получении взятки в размере свыше 180 млн рублей и находящегося под стражей. Согласно процедуре, кандидатуры на пост мэра вносятся губернатором региона для утверждения депутатами горсовета. 17 декабря губернатор Красноярского края Михаил Котюков внес в горсовет Красноярска две кандидатуры на пост мэра - председателя правительства региона Сергея Верещагина и главы Свердловского района города Лилии Назмутдиновой.

"[Решено] созвать 23 декабря 2025 года внеочередную сессию Красноярского городского совета депутатов <…> с повесткой дня, включающей вопрос: об избрании главы города Красноярска", - сообщили в пресс-службе.

В сентябре Котюков на прямой линии сообщал, что мэр Красноярска будет выбран до конца 2026 года. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен замглавы города Роман Одинцов.

Логинов, занимавший пост мэра в 2022-2025 годы, был задержан 9 июня по обвинению в получении взятки на сумму более 180 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 10 июня Басманный районный суд Москвы заключил Логинова под стражу.