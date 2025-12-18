Песков: Путин вторые сутки до глубокой ночи готовится к "Итогам года"

Штаб Народного фронта принял уже более 2 млн обращений граждан к президенту России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/ Президент России Владимир Путин вчера до поздней ночи готовился к проведению большой пресс-конференции и прямой линии 19 декабря. Аналогичная подготовка продолжится и 18 декабря, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин работает в Кремле. Он готовится к прямой линии и проведению большой конференции. Вчера до глубокой ночи шла подготовка к такой заключительной стадии", - сказал Песков.

По его словам, аналогичная работа по подготовке продолжится у президента и в четверг, за исключением нескольких рабочих встреч.

Штаб Народного фронта принял уже более 2 млн обращений граждан к президенту России. Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным уже в четвертый раз пройдет в совмещенном виде. Впервые такой вариант был опробован в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название "Итоги года с Владимиром Путиным".

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция - 16. Причем прямую линию с россиянами Путин проводил не только на президентском посту, но и как председатель правительства.