Лавров проведет собрание Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО 23 декабря

На мероприятии будут обсуждаться планы по развитию сотрудничества с ЮНЕСКО по вопросам на перспективу, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 декабря проведет общее собрание Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"23 декабря под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится очередное общее собрание Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО с участием руководителей профильных российских ведомств, глав субъектов федерации, представителей средств массовой информации, деловых и научных кругов, видных деятелей культуры, образования и спорта. По традиции глава российского внешнеполитического ведомства даст оценку текущему состоянию сотрудничества России и ЮНЕСКО", - проинформировала дипломат.

Захарова отметила, что на мероприятии выступят члены комиссии, также будут обсуждаться планы по развитию сотрудничества с ЮНЕСКО по ряду вопросов на перспективу. "По итогам заседания планируется принять соответствующее решение", - добавила она.