Шойгу: СБ на опыте СВО сделал предложения по усилению защиты людей и объектов

Секретарь Совета безопасности отметил, что проработаны подходы к совершенствованию военного планирования

Редакция сайта ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Эксперты Совета безопасности (СБ) России с учетом опыта специальной военной операции подготовили предложения о том, как улучшить защиту людей и объектов. Об этом сообщил секретарь СБ РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании научно-экспертного совета Совбеза.

"В условиях высокой динамики международной обстановки, а также внутренних угроз национальной безопасности выстроена система оперативного взаимодействия СБ и экспертного сообщества, благодаря которой обеспечен ряд значимых результатов", - констатировал Шойгу. "Так, с учетом опыта специальной военной операции выработан ряд рекомендаций и предложений, которые используются в практической деятельности Вооруженных сил РФ, проработаны подходы к совершенствованию военного планирования, решению задач защиты населения, промышленных предприятий, объектов транспорта, энергетики, связи и коммуникаций от военных опасностей и военных угроз, а также диверсионно-разведывательных действий спецслужб иностранных государств", - перечислил секретарь Совбеза.

Он сообщил, что также были "рассмотрены вопросы обеспечения технологического суверенитета при создании образцов вооружений, военной и специальной техники, перспективные направления применения технологий фотоники в военной сфере". "Особое внимание уделено изучению направлений использования искусственного интеллекта в военной и гражданской сферах, разработана концепция создания Центра искусственного интеллекта в Ангаро-Енисейском макрорегионе", - отметил Шойгу.

По его словам, для обеспечения информационной безопасности "рассмотрены методы выявления контента, созданного с использованием технологий "дипфейк", выявлены угрозы, обусловленные развитием квантовых технологий".

"Особое внимание уделялось различным аспектам обеспечения международной безопасности. Рассматривались проблемы формирования многополярного мира, развития геополитической обстановки, ситуации на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Изучены перспективы наращивания военных возможностей НАТО и милитаризации Европейского союза", - сообщил секретарь СБ. Он добавил, что "выработаны научно обоснованные подходы к обеспечению финансовой безопасности РФ в условиях вторичных санкций".

"В области защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей выработаны рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы в этой сфере, созданию условий для обеспечения духовно-нравственного и физического здоровья населения, патриотического воспитания молодежи", - назвал Шойгу еще один результат работы совета.