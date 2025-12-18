Шойгу поручил экспертам изучить, как продвигать интересы России в мире

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Научно-экспертный совет Совета безопасности (СБ) РФ за год работы достиг заметных результатов, но пока не стал ведущим экспертным органом. Об этом заявил секретарь СБ Сергей Шойгу, поставив перед советом несколько задач на следующий год, в том числе по проработке темы продвижения интересов России на мировой арене.

"Совет активно участвовал в проведении экспертизы и подготовке документов стратегического планирования. В целом научно-экспертный совет показал себя как достаточно результативная площадка для проработки наиболее актуальных вопросов и проблем национальной безопасности РФ. Его предложения использовались при подготовке докладов президенту РФ и решений СБ", - констатировал Шойгу на заседании научно-экспертного совета.

Однако, по оценке секретаря СБ, "научно-экспертный совет еще не в полной мере оправдал возлагавшиеся на него ожидания и не достиг пока уровня ведущего экспертного органа, каковым должен быть". "Это единственный экспертный орган, который утвержден указом президента страны", - напомнил Шойгу. Совет был создан в конце декабря 2024 года.

По мнению секретаря СБ, "требуется повысить координацию деятельности комитетов, исключить дублирование рассматриваемых ими вопросов". "Кроме того, с учетом динамично изменяющейся обстановки в мире необходимо обеспечить оперативность научной проработки и экспертизы решаемых аппаратом СБ профильных задач", - указал Шойгу.

Он поставил перед советом задачи на 2026 год: "Научно-экспертному совету следует сосредоточить усилия на научной проработке вопросов совершенствования системы стратегического планирования и регионального развития РФ, стимулирования устойчивого роста экономики, преодоления дефицита трудовых ресурсов, обеспечения технологического суверенитета, а также продвижения национальных интересов России в международной сфере, в том числе на постсоветском пространстве".