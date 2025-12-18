Примаков опроверг информацию о закрытии Русского дома в Берлине

Глава Россотрудничества также обратил внимание на статью Германии Süddeutsche Zeitung с провокационным в историческом плане заголовком с использованием словосочетания "моя борьба"

Российский дом науки и культуры в Берлине © Mo Photography Berlin/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Русский дом в Берлине работает согласно межправительственному соглашению между Россией и Германией со сроком действия более 80 лет до возможности повторного продления, поэтому организация как работала, так и продолжит осуществлять свою деятельность вопреки русофобским призывам. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Комментируя информацию о якобы закрытии Русского дома в Берлине, он отметил, что работа организации осуществляется в рамках межправительственного соглашения, "а не сама по себе". "И действовать это соглашение будет до следующего продления, еще 80+ лет. Кстати, по тому же межправу в Москве работает Институт Гёте", - заметил Примаков.

Глава Россотрудничества также обратил внимание на статью крупнейшей ежедневной газеты Германии Süddeutsche Zeitung с провокационным в историческом плане заголовком с использованием словосочетания "моя борьба" о деятельности местного проукраинского активиста, с которого "нынешняя собачья свадьба с "закрытием" снова оживилась".

"В статье рассказывается о местном проукраинском активисте, который уже который год маячит перед дверьми культурного центра с украинским флагом и динамиком. Он ходит туда-сюда, выкрикивает ругательства и докапывается до посетителей культурного центра, включая детей. Выглядит он не очень опрятно, ведет себя довольно агрессивно, получает свои крохи славы благодаря вот таким статьям. Собственно, его борьба и есть главный сюжет статьи, в которой вспомнили и про "закрытие Русского дома", - обратил внимание Примаков. - Мужика этого даже немного жаль. С другой стороны рад, что ему не нужно работать, правда из-за этого свое свободное время он посвящает тому, что запугивает детей. Нам даже пришлось выставить у входа предупреждение о провокаторе, прогнать-то его нельзя. Такая у него борьба, что уж там. А Русский дом продолжает работать".

В связи с этим глава агентства также указал на деятельность "нескольких гиперактивных немецких политиков, которые требуют закрыть Русский дом". "Считаю это их личным джихадом, видимо, они полагают, что Достоевский и Чайковский, а еще кино и курсы русского языка опаснее для Германии, чем дефицит бюджета, растущая безработица, агрессивные преступные элементы из числа мигрантов, закрывающиеся заводы и прочее, - констатировал Примаков. - Ну ладно, может, им виднее, пусть их. Но это их, повторю, личная травма и их борьба".