Лавров: РФ и Африка работают над увеличением числа межправкомиссий

Глава МИД России отметил, что становление Африканской континентальной зоны свободной торговли, которая в перспективе представит собой общий рынок с совокупным ВВП более $3 трлн, открывает дополнительные возможности для взаимодействия

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. В настоящее время действуют 19 межправительственных комиссий по сотрудничеству России со странами Африки, стороны работают над увеличением их количества. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для африканских СМИ, приуроченной к проведению второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Важная роль в упрочении связей между деловыми кругами принадлежит межправительственным комиссиям по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству со странами Африки. Уже действуют 19 таких комиссий. Работаем над увеличением их числа", - сказано в публикации.

Там также указано, что становление Африканской континентальной зоны свободной торговли, которая в перспективе представит собой общий рынок с совокупным ВВП более $3 трлн, открывает дополнительные возможности для взаимодействия.

"Большое значение придаем торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию, - подчеркнул в статье Лавров. - Не может не радовать, что товарооборот с Африкой уверенно растет: по сравнению с 2019 годом он увеличился более чем в 1,5 раза, превысив в прошлом году отметку в $27 млрд. Убеждены: это далеко не предел".

В тексте сообщается, что на повестке дня стоит наращивание товарообмена с государствами Африки к югу от Сахары, расширение поставок африканской продукции на российский рынок, а также внедрение надежных механизмов взаиморасчетов с использованием национальных валют.