Лавров: РФ поможет Африке стать влиятельным центром многополярного мира

Глава российского МИД обратил внимание, что в России поддерживают так называемое "второе пробуждение" Африки, характеризующееся борьбой за суверенизацию всех сторон жизни африканского континента

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российская дипломатия будет способствовать становлению Африки одним из влиятельных центров нового многополярного мироустройства. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для африканских СМИ, приуроченной к проведению второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.

Он обратил внимание, что в России рады и поддерживают так называемое "второе пробуждение" Африки, характеризующееся борьбой за суверенизацию всех сторон жизни африканского континента.

"Для нас важно, что Африка стремится говорить единым голосом на международной арене, - указал глава МИД РФ. - Российская дипломатия будет содействовать становлению Африканского континента в качестве влиятельного центра многополярного мира. Этот приоритет зафиксирован в Концепции внешней политики Российской Федерации".

"Считаем неотъемлемым право африканцев самостоятельно определять пути и модели своего развития, выбирать международных партнеров", - подчеркнул Лавров.

Кроме того глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что отношения между Россией и странами Африки развивались в определенные исторические вехи с разной динамикой. "Распад Советского Союза в 1991 году был, по выражению президента России Владимира Путина, крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века. Ее печальные последствия ощутили наши друзья на Африканском континенте. На рубеже тысячелетий отношения заметно замедлились, - конкретизировал он. - Однако "конец истории" не случился, и сегодня наступила эпоха нового расцвета российско-африканской дружбы".

Так, по словам Лаврова, достаточно символичным является тот факт, что именно российская сторона на различных ведущих международных площадках высказывается в пользу расширения усилий по искоренению современных практик неоколониализма. "Многие африканские страны направляют представителей своих прогрессивных партий для участия в международном Движении "За свободу наций!", созданном по инициативе политической партии "Единая Россия", - отметил он.