Захарова назвала "рейдерством на госуровне" экспроприацию Русского дома в Риге

На этом фоне последовательные шаги РФ в вопросе отстаивания своих интересов должны послужить ясным сигналом Западу, указала официальный представитель МИД России

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Москва расценивает как "рейдерство на государственном уровне" экспроприацию латвийскими властями Русского дома в Риге. На этом фоне последовательные шаги РФ в вопросе отстаивания своих интересов должны послужить ясным сигналом Западу, указала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Экспроприация латвийскими властями Дома Москвы в Риге квалифицируется именно как рейдерство на государственном уровне, - подчеркнула Захарова. - Эти преступные действия противоречат не только нормам латвийского национального законодательства, но и фундаментальным принципам международного права".

По словам дипломата, неудивительно, что "многократные попытки некой аукционной продажи" здания Русского дома в итоге провалились благодаря согласованным действиям МИД РФ, Московского центра международного сотрудничества и Департамента городского имущества Москвы, который является собственником здания. "Желающих завладеть украденной, очевидно, на глазах у всего мира у России собственностью, несмотря на значительное занижение стартовой цены, не нашлось. Они понимают, какие будут последствия", - отметила Захарова.

"Никто не хочет становиться соучастником преступления, потому что это действительно сделка преступная", - обратила внимание официальный представитель МИД России. И в борьбе с противоправными действиями латвийского режима, по словам Захаровой, сегодня в полной мере задействуется подход с точки зрения законности, применения права, следования праву и национальному, и международному. Кроме того, были поданы жалобы в ЕСПЧ, добавила она.

"Мы исходим с того, что последовательные и твердые шаги Российской Федерации по отстаиванию своих интересов в Латвии послужат ясным сигналом всем политикам на Западе, которые вынашивают преступные планы по воровству собственности и финансовых активов, которые принадлежат России", - указала дипломат.