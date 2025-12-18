Захарова: антироссийская истерия Запада вызвана попыткой оправдать милитаризацию

Таким образом политические элиты пытаются отвлечь граждан от ухудшающейся ситуации в экономике, соцсфере и от решений правящих кругов, касающихся возможности введения всеобщей воинской повинности, заявила официальный представитель МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Антироссийская истерия, которая активно навязывается политиками стран - членов НАТО своему населению, вызвана стремлением оправдать курс на милитаризацию с многократным увеличением военных расходов. И все это делается несмотря на убеждения и объяснения Москвы, что выдуманная российская угроза находится "в умах натовцев", подчеркнула на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"У государств - членов Североатлантического альянса какая-то маниакальная потребность навешивать демонические ярлыки на всех, кто препятствует реализации их агрессивных планов, - отметила Захарова. - В альянсе уже давно взяли на вооружение конфронтационную в отношении нашей страны риторику, развернули крупномасштабную пропагандистскую кампанию по убеждению населения стран - членов НАТО в том, что Россия якобы представляет для них угрозу и является источником всех бед, а теперь еще вот-вот нападет".

По словам дипломата, таким образом западные политические элиты пытаются отвлечь своих граждан от ухудшающейся ситуации в экономике, социальной сфере, а также от "непопулярных решений правящих кругов, в том числе касающихся возможности введения в ряде государств всеобщей воинской повинности". "Более того, выдуманной российской угрозой они, думаю, прямо хотят оправдать курс на милитаризацию своих стран, которая сопровождается многократным увеличением военных расходов", - убеждена официальный представитель МИД РФ.

Все это происходит, подчеркнула Захарова, несмотря на всяческие "заверения, уверения и объяснения" российской стороны, что "все это - в умах натовцев". "Причем они даже не скрывают, что это делается за счет европейских налогоплательщиков и в ущерб их же благосостоянию", - заключила дипломат.