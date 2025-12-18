В "Единой России" начали обсуждение лидеров списка для предстоящих выборов в ГД

По мнению главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина, конструкция федерального списка из пяти человек, использованная "Единой Россией" в 2021 году, показала себя удачной

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев сообщил, что в партии уже идут консультации по составу лидеров партийного списка на выборы в Госдуму.

На прошлых выборах в Думу в 2021 году список партии, по предложению главы государства Владимира Путина, возглавили пять человек: глава МИД РФ Сергей Лавров, секретарь Совбеза Сергей Шойгу (в 2021 году занимал должность министра обороны - прим. ТАСС), главный врач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба Народного фронта Елена Шмелева и политик Анна Кузнецова (на тот момент - уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка - прим. ТАСС). Как сообщал Якушев в июне, федеральный список кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму в 2026 году, вероятно, возглавят от трех до пяти человек.

"По этому поводу - [составу лидеров партийного списка] - в партии уже идут консультации", - сообщил Якушев в беседе с журналистами. Как сообщил ТАСС источник в партии, окончательные решения о конструкции верхней части списка, количестве лидеров и их фамилии будут приниматься накануне съезда партии, который должен пройти летом следующего года. В ходе съезда будут утверждены кандидаты и программа партии.

По мнению главы Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, конструкция федерального списка из пяти человек, использованная "Единой Россией" в 2021 году, показала себя удачной. "Не могу сказать, что в этот раз будет также пять человек, но это один из вариантов, который будет рассматриваться. Их имена станут известны ближе к началу кампании - партия, скорее всего, сохранит интригу до последнего. Очевидно, что это будут авторитетные лидеры общественного мнения, вызывающие доверие у широких слоев избирателей", - заявил он в беседе с ТАСС.

Также он не исключил, что в формировании списка может принять участие президент РФ Владимир Путин. "Президент активно участвует в кампаниях "Единой России" [по выборам в Думу]. Это включает не только участие в съездах, но и встречи с кандидатами для обсуждения важных и актуальных вопросов. Эти встречи проходили всегда в разных форматах, но тем не менее президент достаточно внимательно следит за тем, как проводит кампанию созданная им партия", - отметил он.

По мнению Костина, участие в кампании 2026 года лиц, которые возглавляли список на выборах 2021 года, будет зависеть от их способности привлекать и консолидировать избирателей. "Главная задача партии - мотивировать свой электорат и расширить поддержку за счет ситуативных избирателей. Все решения по формированию списка принимаются с учетом социологических данных и политического анализа", - заключил он.