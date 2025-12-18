Герасимов: в Венесуэле США хотят отстранить от законно избранного президента

Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что США предпринимают противоречащие международному праву действия по блокированию морского трафика и полетов авиации в регионе

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Обстановка в Латинской Америке развивается на фоне попытки США добиться безусловного доминирования в регионе. В Венесуэле Соединенные Штаты поставили себе цель отстранить от власти законно избранного президента, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Обстановка в Латинской Америке развивается на фоне попытки Соединенных Штатов добиться безусловного доминирования в регионе. Наиболее тревожная ситуация образовалась вокруг Венесуэлы, где Вашингтон поставил себе цель отстранить от власти законно избранного президента страны", - сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Герасимов добавил, что США предпринимают противоречащие международному праву действия по блокированию морского трафика и полетов авиации в регионе.