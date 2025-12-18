Песков: ИИ позволил дать полную картину по 2 млн обращений на прямую линию

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что модель искусственного интеллекта постоянно развивается и обучается

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект помогает проанализировать вопросы граждан и составить полную картину по 2 млн обращений на прямую линию с президентом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии радио "Маяк".

"Мы перешли через 2 млн обращений по вопросам граждан. 2 млн за 13 дней разобрать невозможно, и даже невозможно не то, что проанализировать, понять просто, из каких регионов, дифференцировать и так далее. Искусственный интеллект помогает это нам сделать, мы имеем полную картину по этим 2 млн уже сейчас", - указал Песков, отметив, что модель ИИ постоянно развивается и обучается.

Пресс-секретарь российского лидера надеется, что уже в следующем году искусственный интеллект сможет перенаправлять пришедшие на прямую линию с президентом РФ обращения в профильные ведомства.

"Это модель, развивающаяся постоянно, обучающаяся постоянно, - отметил представитель Кремля. - В этом году пока еще не может отправлять в министерства и ведомства. Но есть надежда, что в следующем уже такие попытки будут".

Уже сейчас, рассказал Песков, ИИ "маршрутизирует [обращения] по вопросам, курируемым определенными ведомствами". "На основе этого люди, которые обрабатывают [массив обращений] руками, они могут гораздо быстрее определять принадлежность [вопроса по профилю]", - добавил пресс-секретарь российского лидера.