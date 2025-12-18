Песков: ИИ призван помогать человеку, а не работать за него

Система развивается и очень помогает, отметил представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект, в том числе применяемый при обработке обращений на прямую линию с президентом РФ, призван помогать человеку, а не работать за него. С этой задачей ИИ справляется, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Система развивается, и она очень помогает, - заметил он. - В этом, собственно и призвание ИИ".

"Это не цель, чтобы он работал за нас, это невозможно", - заключил он.