Песков: РФ надеется на возрождение отношений с США

Представитель Кремля считает, что этому поспособствует прогресс в украинском урегулировании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Отношения России и США обладают большим потенциалом, и в Москве надеются, что прогресс в украинском урегулировании поможет возрождению взаимодействия с Вашингтоном. Это отметил в беседе с "Известиями" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем - и многие наши американские собеседники разделяют нашу точку зрения, - что потенциал наших отношений большой, и он взаимовыгодный, - отметил Песков. - Поэтому надеемся, что по мере продвижения по пути украинского урегулирования нам удастся приступить к возрождению наших двусторонних отношений".