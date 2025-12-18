Песков: РФ надеется на возрождение отношений с США
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Отношения России и США обладают большим потенциалом, и в Москве надеются, что прогресс в украинском урегулировании поможет возрождению взаимодействия с Вашингтоном. Это отметил в беседе с "Известиями" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем - и многие наши американские собеседники разделяют нашу точку зрения, - что потенциал наших отношений большой, и он взаимовыгодный, - отметил Песков. - Поэтому надеемся, что по мере продвижения по пути украинского урегулирования нам удастся приступить к возрождению наших двусторонних отношений".