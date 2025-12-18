Песков: отношения России и США в руинах, но в них есть воля к диалогу

Они не изменились, подчеркнул представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российско-американские отношения сейчас в руинах, однако в них появилась обоюдная политическая воля к диалогу. Это отметил в беседе с "Известиями" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отношения Москвы и Вашингтона, отметил представитель Кремля, "на самом деле находятся в руинах". "Они не изменились, - не согласился Песков с журналистом. - Единственное, что в них появилось - и это очень важно, - это политическая воля к диалогу с двух сторон".