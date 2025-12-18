В Кремле рассказали, что перед прямой линией Путина министры "сидят у телефонов"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в последние дни и часы перед мероприятием идет "самая напряженная работа"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министры и вице-премьеры во время подготовки "Итогов года с Владимиром Путиным" постоянно стараются быть у телефона, потому что президент в любой момент может им позвонить и уточнить что-то. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что в последние дни и часы перед мероприятием идет "самая напряженная работа".

"Естественно, и министры, и вице-премьеры, и помощники президента - все сидят у телефонов, потому что он может позвонить в любой момент. А он это и делает, он звонит всем, он задает конкретные вопросы, что он считает необходимым уточнить", - поделился представитель Кремля.