В Кремле не гонятся за рекордами по времени проведения прямой линии
17:05
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Рекорды "Итогов года с Владимиром Путиным" должны устанавливаться по уровню удовлетворенности граждан и журналистов, а не по количеству вопросов и времени проведения мероприятия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Никто за рекордами не гонится, нет ни желания устанавливать рекорды, ни задачи, - подчеркнул Песков. - Это не место, где нужно по времени устанавливать рекорды. Рекорды должны устанавливаться по удовлетворенности граждан и журналистов".
Мероприятие "Итоги года с Владимиром Путиным", совмещающее прямую линию и большую пресс-конференцию президента, состоится 19 декабря в 12:00.