Песков: Запад не красит его стиль работы с прессой

Представитель Кремля отметил, что российских журналистов на Западе часто не пускают на мероприятия

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Запад не красит то, как он ведет себя с российскими журналистами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что они так себя ведут с нашими журналистами, их это не красит. Не красит эта их так называемая демократия, не красит их стиль работы с прессой", - прокомментировал представитель Кремля то, что российских журналистов на Западе часто не пускают на мероприятия.