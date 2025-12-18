В Кремле назвали межнациональную ситуацию стабильной и контролируемой

Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов отметил, что в будущем планируется усилить акцент на укреплении единства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА. 18 декабря. /ТАСС/. Ситуация в России в области межнациональных отношений стабильна и контролируема. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, выступая на заседании президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям.

"Ситуация в сфере межнациональных отношений остается стабильной и контролируемой, несмотря на продолжающиеся попытки зарубежных антироссийских центров создавать условия для социальных потрясений, направленных на разобщение наших народов", - говорится в публикации, размещенной на сайте Кремля.

Магомедов отметил, что в будущем планируется усилить акцент на укреплении единства, межнационального согласия, государственной национальной политики в регионах, а также на своевременном прогнозировании и реагировании на конфликтные ситуации.

"В стране должна быть сформирована единая сетка плановых мероприятий по реализации стратегии [государственной национальной политики РФ], выстроенная под единые целевые показатели. Необходимо организовать соответствующее методическое сопровождение при работе с регионами", - подчеркнул он.