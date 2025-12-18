В ОДКБ заявили, что мир становится принципиально более опасным

Начальник отдела информации и связей с общественностью секретариата организации Юрий Шувалов указал, что мир подошел к решающей фазе перехода к новому мировому порядку

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ситуация в мире становится принципиально более опасной, некоторые вызовы требуют срочных, опережающих решений. Об этом заявил начальник отдела информации и связей с общественностью секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Шувалов на международной конференции "Диалог экспертных сообществ на пространстве Евразии: основные направления и перспективы", которая прошла в Центре социально-консервативной политики.

"Во-первых, мы наблюдаем необратимый процесс окончательного разрушения однополярной модели мироустройства. Во-вторых, мир не просто становится менее предсказуемым - он становится принципиально более опасным. Новые технологии кардинально меняют характер конфликтов, а такие вызовы, как водная и биологическая безопасность, требуют срочных, опережающих решений. При этом традиционные институты международного права демонстрируют серьезные сбои", - сказал он.

В-третьих, продолжил Шувалов, мир подошел к решающей фазе перехода к новому мировому порядку. "Этот порядок пока не обрел четких контуров и, что критически важно, устойчивой архитектуры", - добавил он.

По словам представителя ОДКБ, в этих сложнейших условиях для России на современном этапе представляется важным обеспечить единство общества, сохраняя культурное многообразие и уважение людей друг к другу. "Мы понимаем, как непросто это сделать сейчас, когда внешнее противодействие достигло наивысших пределов. Однако, защищая свое право на суверенное развитие, наша страна остается открытой миру и в первую очередь народам тех стран, которые проявляют уважение и понимание того курса, который реализуется", - добавил он.