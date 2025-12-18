Песков: государство ищет решение проблем в сфере соцобеспечения россиян

Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что эти проблемы не получится решить быстро

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Граждане России хотят, чтобы вопросы социального обеспечения решались быстрее и было меньше бюрократии, обязанность государства услышать их, решения ищутся. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Люди хотят, чтобы все вопросы, связанные с социальным обеспечением, решались быстро, решались автоматом. Люди хотят, чтобы было меньше бюрократии - это право людей, - сказал Песков. - Обязанность государства - слышать эти проблемы, эти решения ищутся".

"Можно ли в один прекрасный год решить все проблемы так, чтобы не получить ни одного вопроса? К сожалению, нет", - добавил пресс-секретарь главы государства.