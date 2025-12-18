Песков: Путин не замечает времени, когда работа того требует

Пресс-секретарь президента РФ привел в пример отдельные совещания, в течение которых глава государства может просидеть за работой и больше шести с половиной часов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отдает приоритет работе, и вопросы времени уходят для него на второй план. Об этом заявил в беседе с телеканалом "Россия-1" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он работает - это может быть и днем, и ночью, и до утра может сидеть, - отметил представитель Кремля. - Поэтому он в этом плане, он времени не замечает, когда работает".

Пресс-секретарь президента привел в пример отдельные совещания у Путина, в течение которых глава государства может просидеть за работой и больше шести с половиной часов.

Ранее Песков рассказал, что Путин в последние дни уделяет пристальное внимание подготовке к прямой линии и большой пресс-конференции, засиживаясь за работой едва ли не до двух ночи. А уже ранним утром верховный главнокомандующий принимал доклады командующих ВС РФ, добавил он.