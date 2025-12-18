В посольстве России в Мексике иронично прокомментировали обвинения в шпионаже

Там поблагодарили авторов американского издания The New York Times за повышенное внимание к своей работе

МЕХИКО, 18 декабря. /ТАСС/. В посольстве России в Мексике с иронией отнеслись к публикации американского издания The New York Times, в которой деятельность российской дипмиссии в Мехико описывается в духе "шпиономании", поблагодарив авторов за повышенное внимание к своей работе.

"Несмотря на абсолютную фантазийность распространяемых цифр и аргументов, было весьма интересно узнать о столь своеобразных аспектах нашей деятельности, как "пляжный шпионаж" в туристических зонах Канкуна, содействие миграционным потокам российских шпионов через границу с США и провоцирование всевозможных конфликтов в мексикано-американских отношениях", - говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в ее Telegram-канале.

"Несколько удивляет лишь то, что к перечню злодеяний посольства России пока не были добавлены мясная муха, фитосанитарные проблемы с помидорами, вопросы распределения водных ресурсов рек Колорадо и Рио-Браво", - отметили в диппредставительстве, иронично перечислив проблемные моменты в отношениях Мексики и США.

По оценке дипмиссии, западные СМИ, придерживающиеся предвзятой позиции в отношении России, регулярно прибегают к лживым и недобросовестным методам воздействия на общественное мнение. В диппредставительстве указали, что обвинения в "шпионаже" преследуют цель посеять недоверие и напряженность в отношениях с властями страны пребывания и носят сугубо политический характер. Аналогичный подход, по мнению посольства, применяется и в отношении российских СМИ, работающих в Мексике, а также независимых мексиканских журналистов.

Комментируя российско-мексиканские отношения, в посольстве напомнили, что в этом году двустороннему взаимодействию исполняется 135 лет, а сотрудничество между двумя странами охватывает широкий круг сфер - от торгово-экономической и инвестиционной до культурной, научно-технической, гуманитарной, образовательной и сельскохозяйственной.

Ранее The New York Times опубликовало репортаж, в котором утверждается, что правительство США якобы передало властям Мексики список более чем двух десятков российских граждан, которых американская разведка считает сотрудниками спецслужб, действующими под дипломатическим прикрытием на территории Мексики, и предложило выслать их из страны. По данным газеты, несмотря на предупреждения и просьбы о высылке, мексиканские власти якобы ответили отказом, заявив, что полученная информация недостаточно обоснована для принятия подобных решений.