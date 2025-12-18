Небензя назвал действия США против Венесуэлы неоколониальным подходом

Вашингтон перешел уже к открытым угрозам военной агрессии и захвата территории и природных ресурсов суверенного государства, заявил постоянный представитель России при ООН

ООН, 18 декабря. /ТАСС/. Направленные на эскалацию действия США против Венесуэлы представляют собой не что иное, как яркое проявление неоколониальных подходов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Прямо сейчас ярким проявлением неоколониальных подходов являются эскалационные действия США против Венесуэлы. Начав с фальшивых предлогов борьбы с наркотрафиком и террористами, Вашингтон перешел уже к открытым угрозам военной агрессии и захвата территории и природных ресурсов суверенного государства", - сказал он на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в связи с 65-летием Декларации о предоставлении независимости колониальным народам и странам.

Глава российского диппредставительства также отметил, что к "неоколониальным практикам можно отнести односторонние санкции и долговое закабаление, военно-политическое давление и вмешательство в избирательные процессы, политизацию гуманитарного содействия и прав человека, переписывание истории и насаждение так называемого "миропорядка, основанного на правилах". " С появлением новых методов цели бывших метрополий остались теми же, что и десятки лет тому назад: ограбление менее развитых стран, эксплуатация их природных, людских и прочих ресурсов в своих интересах", - резюмировал Небензя.

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.

29 ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. 16 декабря он заявил, что вооруженные силы США будут наращивать сформированную вокруг Венесуэлы группировку сил, пока эта страна не вернет Вашингтону "украденные ранее" нефть, землю и другие активы. 18 декабря Трамп уточнил, что введенная им накануне блокада вокруг Венесуэлы не позволит пройти туда тем, кто, по мнению американской стороны, не должен попасть в эту страну.