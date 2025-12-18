МИД: РФ открыта к диалогу, если НАТО откажется от антироссийского курса

Диалог должен строиться на принципе равной и неделимой безопасности, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия будет готова к разговору, если Североатлантический альянс будет готов отказаться от своей антироссийской позиции и пойти на взаимоуважительный диалог. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью газете "Известия".

Россия согласна пойти на диалог на основе уважения и учета взаимных интересов и принципа равной и неделимой безопасности, сказал он.

Масленников напомнил, что в 2014 году НАТО просто заморозила все каналы общения с Москвой, отказавшись от принципа "взаимодействия в любую погоду". Во главу угла своей деятельности альянс поставил противодействие РФ, объявленной "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности" для членов блока, добавил директор департамента МИД.

"Такой конфронтационный курс НАТО закреплен по крайней мере на среднесрочную перспективу и никаких свидетельств того, что он может быть пересмотрен, не наблюдается. Наоборот, руководство альянса заявляет о том, что Россия останется ключевой угрозой безопасности даже после разрешения украинского кризиса", - подчеркнул дипломат.

По словам Масленникова, пока Европа "пребывает в иллюзии и одержимости", что она сможет нанести РФ стратегическое поражение. При этом он отметил, что РФ видит разные позиции отдельных стран-членов и "какие-то голоса разума есть".