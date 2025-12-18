МИД: Россия найдет способ компенсировать убытки от махинаций с ее активами

В случае конфискации госрезервов РФ ответные действия Москвы "не заставят себя ждать", подчеркнул директор департамента европейских проблем российского внешнеполитического ведомства Владислав Масленников

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия найдет возможности для защиты своих интересов и для компенсации убытков от махинаций с ее активами. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью газете "Известия".

"Что касается попыток фактической конфискации наших госрезервов, замороженных в еэсовской юрисдикции, то наши ответные действия не заставят себя ждать. Российская Федерация найдет возможности для действенной защиты своих интересов и компенсации убытков от противоправных махинаций с нашими активами", - сказал он.

При этом, отметил дипломат, есть несколько стран-членов ЕС, которые осознают, что речь идет фактически о грабеже.

По словам Масленникова, любые попытки распоряжаться без согласия Банка России суверенными резервами лишь усугубят ситуацию, дискредитировав европейские финансово-инвестиционные центры, подорвав международное доверие к странам ЕС и устойчивость европейской валюты. "При этом очевидно, что украсть российские активы Брюссель может лишь один раз. Но пожертвовав правом собственности ради "политической целесообразности", ЕС тем самым разрушит свою репутацию как финансового партнера на десятилетия вперед", - добавил он.