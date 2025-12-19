Дмитриев: отказ от использования активов РФ для займа Киеву станет победой права

Это также будет свидетельствовать о торжестве здравого смысла, отметил спецпредставитель президента

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что отказ от незаконной схемы использования ЕС российских активов для финансирования Украины станет крупной победой для права и здравого смысла.

"Если это правда, то отмена первоначально предложенной ЕС незаконной схемы использования российских международных резервов для финансирования Украины станет крупной победой для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе, которые защищали ЕС/евро/Euroclear", - написал он в X.

По словам спецпредставителя президента РФ, это стало "мощнейшим ударом" по подстрекателям войны, которых возглавляет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как ранее сообщила фон дер Ляйен, участники саммита Евросоюза не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов России под видом "репарационного кредита" Киеву. Вместо такого варианта было принято решение выделить Украине €90 млрд на следующие два года.