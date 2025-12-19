Лавров: министр международных отношений Намибии посетит Россию в феврале

Ашипала-Мусавьи отметила, что с нетерпением ждет визита в Москву

© ТАСС/ Ruptly

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовящемся в феврале визите в Москву министра международных отношений и торговли Намибии Сельмы Ашипалы-Мусавьи.

"Это хорошая возможность кратко затронуть ряд тем и подготовиться перед вашим визитом, который запланирован на февраль. Мы будем очень рады принять вас", - сказал Лавров на встрече с министром Намибии в Каире.

Ашипала-Мусавьи со своей стороны отметила, что с нетерпением ждет визита в российскую столицу. Встреча проходит на полях Второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.