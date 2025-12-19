СФ одобрил ограничение доступа к схемам расположения месторождений

Специальные карты и схемы, где отображаются запасы полезных ископаемых и границы участков недр, теперь будут публиковаться в "Едином фонде геологической информации о недрах"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который меняет порядок размещения карт месторождений полезных ископаемых и участков недр, закрепляя их публикацию исключительно в "Едином фонде геологической информации о недрах".

Поправки предлагается внести в закон "О недрах". Согласно новым нормам, специальные карты и схемы, где отображаются запасы полезных ископаемых и границы участков недр, теперь будут публиковаться не на сайтах ведомств, а исключительно в федеральной системе "Единый фонд геологической информации о недрах".

Застройщики и другие заинтересованные лица должны будут обращаться для подтверждения информации к картам и схемам, размещенным в едином фонде. Как отмечается в пояснительной записке, цель предлагаемых изменений - унификация доступа к геологической информации.