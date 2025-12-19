Герой России станет замминистра молодежной политики Самарской области

Андрею Еремину поручили приступить к работе с 22 декабря

САМАРА, 19 декабря. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал назначение на должность заместителя министра молодежной политики региона ветерана СВО, Героя России, участника президентской программы "Время героев" Андрея Еремина. Глава региона сообщил об этом на заседании правительства 19 декабря.

"Еремин Андрей Валерьевич будет назначен заместителем министра молодежной политики Самарской области. Он участник СВО, Герой России. <…> Прошел стажировку в правительстве области, хорошо знает задачи, которые перед нами стоят, будет усиливать сейчас корпус молодежной политики", - сказал он.

Губернатор поручил Еремину приступить к работе с 22 декабря.

В регионе формируется новый состав правительства. С 16 декабря все его члены ушли в техническую отставку до назначения нового состава кабинета министров в связи с внесенными изменениями в устав региона и корректировкой структуры правительства. По поручению Федорищева, три кадровых резерва создадут в правительстве Самарской области до конца 2025 года, один из них составят участники спецоперации.