Песков: на прямую линию с Путиным поступили почти 3 млн обращений

Пресс-секретарь президента заметил, что прямая линия - "уникальный во всем мире формат"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Почти 3 млн обращений поступило в адрес президента РФ Владимира Путина для прямой линии с главой государства. Такую цифру назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предупреждая журналистов о начале мероприятия.

Песков заметил, что прямая линия - "уникальный во всем мире формат". "Мы собрали за две недели почти 3 млн обращений граждан", - поделился он.

Как предупредил Песков, отобранные для прямой линии вопросы граждан будут чередоваться с вопросами журналистов из зала.

Согласно телевизионной инфографике в эфире семи федеральных каналов, на прямую линию в настоящее время поступило более 2,7 млн вопросов. В прошлом году показатель превышал 2,5 млн, но не достиг рекорда в 2,8 млн, который отмечался в 2023 году.