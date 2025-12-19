Путин начал прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией

Модерируют дискуссию журналисты ВГТРК - Павел Зарубин и Первого канала - Екатерина Березовская

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин начал прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. Совмещенное мероприятие под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" началось в Гостином Дворе в 12:09 мск.

В зале присутствуют представители федеральных и региональных российских СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные в РФ. Также есть медийные личности, например, журналист ВГТРК Герой России Евгений Поддубный, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, корреспондент BBC News Стивен Розенберг. Согласно программе передач, телеканалы на "Итоги года с Владимиром Путиным" закладывают три часа эфирного времени.