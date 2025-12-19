Путин подтвердил готовность завершить конфликт на Украине мирными средствами

Президент РФ указал, что это возможно "при устранении первопричин, которые привели к этому кризису"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подтвердил готовность к завершению украинского конфликта мирными средствами на основе принципов, озвученных главой государства в МИД РФ в 2024 году.

Российский лидер в ходе "Итогов года" отметил, что Россия всегда говорила о готовности и желании "завершить этот конфликт мирными средствами" на основе принципов, изложенных Путиным в июне 2024 года в Министерстве иностранных дел РФ, а также "при устранении первопричин, которые привели к этому кризису".