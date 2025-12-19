Путин: Россия при изъятии своих активов будет защищаться в судах

Москва постарается найти юрисдикцию, которая не зависит от политических решений, заявил глава государства

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия в случае изъятия своих активов Европой будет защищаться в судах, постарается найти юрисдикцию, которая не зависит от политических решений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Мы будем защищать свои интересы. Где? Прежде всего, в судах. Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений", - сказал он.