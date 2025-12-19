Россия и Ботсвана подтвердили настрой на расширение взаимодействия в ООН

В МИД РФ сообщили, что в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр международных отношений Ботсваны Феньо Бутале в Каире на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка подтвердили обоюдный настрой на расширение взаимодействия двух стран в ООН и на других международных площадках. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Был подтвержден обоюдный настрой на расширение российско-ботсванского взаимодействия в международных делах, в частности в ООН и на других многосторонних площадках", - указали в министерстве.

В дипведомстве добавили, что в ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая перспективы развития взаимовыгодных связей между Москвой и Габороне в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других областях с акцентом на сферы здравоохранения, туризма, образования и подготовки кадров по гражданским специальностям.