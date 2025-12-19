Посольство РФ в Мали отвергло обвинения в адрес Африканского корпуса

В диппредставительстве отметили, что в материале Associated Press "отсутствуют ссылки на документальные доказательства и официальные подтверждения со стороны компетентных международных структур"

НАЙРОБИ, 19 декабря. /ТАСС/. Огульные обвинения в адрес военнослужащих Африканского корпуса Министерства обороны РФ в Мали, опубликованные агентством Associated Press, не подтверждены никакими доказательствами. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Мали, опубликованном в Telegram-канале.

Как подчеркнули в диппредставительстве, материал "представляет собой набор пропагандистских штампов и досужих измышлений, направленных на дискредитацию российских военнослужащих в глазах населения Мали, стран Конфедерации государств Сахеля и международного сообщества".

В размещенном 7 декабря материале, где военным вменяются такие преступления, как убийства мирных жителей, похищения людей, сожжение деревень, мародерство, "отсутствуют ссылки на документальные доказательства и официальные подтверждения со стороны компетентных международных структур", подчеркнули в посольстве. Также обращается внимание на анонимность источников, что делает невозможным проверку обвинений.

"Подобный подход - выборочное использование эмоционально окрашенных свидетельств без проверки альтернативных источников - является нарушением базовых стандартов журналистики, предполагающих необходимость разностороннего освещения конфликта, - говорится в комментарии. - В материале практически полностью игнорируется сложный характер обстановки в Мали, где на протяжении многих лет действуют транснациональные террористические группировки, регулярно совершающие преступления в отношении мирных граждан и военнослужащих. Особую обеспокоенность вызывает тенденция возлагать исключительно на одну сторону ответственность за все гуманитарные трагедии в регионе, игнорируя активную роль радикальных вооруженных формирований, появившихся вследствие развала ливийской государственности и иностранного вмешательства, дестабилизировавшего ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что к началу декабря 2025 года во многом благодаря привлечению Африканского корпуса малийским властям удалось преодолеть острую фазу топливного кризиса и что в настоящий момент вооруженные силы Мали при поддержке российских военных специалистов проводят контртеррористические операции в районах, где бесчинствуют бандформирования.