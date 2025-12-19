Путин в шутку назвал комету 3I/ATLAS российским секретным оружием

Россия применит его "только в самом крайнем случае", пошутил президент в ответ на конспирологический вопрос журналистки

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в шутку назвал межзвездную комету 3I/ATLAS российским секретным оружием после вопроса СМИ о том, не является ли она космическим кораблем или в целом объектом искусственного происхождения.

"Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами, это секретная информация: это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае", - с серьезным видом заверил российский лидер в ответ на конспирологический вопрос журналистки на "Итогах года".

Точно не звездолет

Как отметил в разговоре ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев, комета 19 декабря находится на минимальном расстоянии в 269 млн км от Земли, но увидеть ее можно только в мощные телескопы. При этом объект абсолютно безопасен для жителей нашей планеты.

Он напомнил о неожиданных версиях происхождения объекта, обсуждавшихся ранее в медиаполе. К примеру, профессор Гарвардского университета Ави Леб допускал, что "если объект является инопланетным кораблем, то он может нести зонд или даже оружие".

"Нет никаких сомнений в том, что это именно комета, а не чей-то звездолет", - заключил Язев.

3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.