Путин: РФ на Аляске практически согласилась с предложениями Трампа

Нельзя сказать, что Москва что-то отвергает, указал президент

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия практически согласилась с предложениями президента США Дональда Трампа на встрече на Аляске, поэтому нельзя сказать, что Москва что-то отвергает. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Более того, на встрече с президентом Трампом в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа. Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований. На предварительных встречах в Москве нам были сделаны предложения, и к нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны", - подчеркнул президент.

Он отметил, что говорить о том, что Россия что-то отвергает, "совершенно некорректно и не имеет под собой никаких оснований".